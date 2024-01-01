Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Що почитати: легкі книжки на свята
Що почитати: легкі книжки на свята
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
ГоловнаСуспільствоПодії

Омбудсман просить прикордонників пояснити, які документи і чому вони вимагають від чоловіків при перетині кордону

Лубінець додав, що за повідомленням Держприкордонслужби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Омбудсман просить прикордонників пояснити, які документи і чому вони вимагають від чоловіків при перетині кордону
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вранці 1 січня направив термінового листа до Державної прикордонної служби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги.

Про це йдеться в дописі Лубінця у соцмережах.

"31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Деякі люди стоять понад добу. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Окрім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях». А також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації", - розповів омбудсман.

Лубінець додав, що за повідомленням Держприкордонслужби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Водночас омбудсман наголосив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство", а "державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України".

"Нагадаю й те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом", - додав Уповноважений ВР із прав людини.

Про які черги на кордоні та вимоги від ДПСУ йдеться

  • Раніше в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема, інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від військкомату.

  • Днями речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню “Українська правда підтвердив, що через неодноразові випадки підробки документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies