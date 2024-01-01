У Харкові в новорічну ніч невідомі дистанційно запустили феєрверк

На Харківщині у новорічну ніч поліція виявила кілька правопорушень. Так, п’ятеро громадян порушили комендантську годину. Також зафіксовано один факт запуску феєрверка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

В Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків 47 і 34 років, які були у гостях та під час дії комендантської години поверталися додому. Ще двох порушників 53 і 36 років зупинили у Шевченківському районі. Вони перебували на вулиці неподалік від будинків проживання. Також 20-річного порушника виявили у місті Ізюм.

Заборонених предметів у чоловіків поліцейські не виявили. З усіма громадянами проведена профілактична бесіда.

Близько опівночі у Слобідському районі Харкова до поліції надійшло кілька викликів від громадян, що у парку невідомі запускають феєрверк.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску. Наразі поліцією вживаються заходи для встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Нацполіції повідомляли, що надходило вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, з них підтвердилося одне - у місті Черкаси. Салют запустив 39-річний громадянин РФ.

В Україні феєрверки та салюити на час війни забороненно