У Харкові в новорічну ніч невідомі дистанційно запустили феєрверк

На Харківщині у новорічну ніч поліція виявила кілька правопорушень. Так, п’ятеро громадян порушили комендантську годину. Також зафіксовано один факт запуску феєрверка.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
В Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків 47 і 34 років, які були у гостях та під час дії комендантської години поверталися додому. Ще двох порушників 53 і 36 років зупинили у Шевченківському районі. Вони перебували на вулиці неподалік від будинків проживання. Також 20-річного порушника виявили у місті Ізюм.
Заборонених предметів у чоловіків поліцейські не виявили. З усіма громадянами проведена профілактична бесіда.
Близько опівночі у Слобідському районі Харкова до поліції надійшло кілька викликів від громадян, що у парку невідомі запускають феєрверк.
"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску. Наразі поліцією вживаються заходи для встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Нацполіції повідомляли, що надходило вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, з них підтвердилося одне - у місті Черкаси. Салют запустив 39-річний громадянин РФ.
В Україні феєрверки та салюити на час війни забороненно
- 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом. У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
- 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.