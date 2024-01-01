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РФ в основному зосереджена на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках

Водночас вона прагне вибити захисників із зайнятих позицій на лівому березі Херсонської області. 

РФ в основному зосереджена на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Росіяни і надалі вчиняють атаки на військові та цивільні об'єкти в України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій Україні залишається високою.

Протягом тижня росіяни завдали майже 200 ракетних і понад 450 авіаційних ударів, вчинили близько 450 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і об'єктах інфраструктури. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч", – сказав він.

За тиждень було понад 400 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник у прикордонних районах утримує угруповання військ, щоб сковувати наші підрозділи та не допускати їх перекидання у райони активних бойових дій. Продовжує обстріли з російської території та диверсійну діяльність з порушенням кордону, застосовує дрони для розвідки та атак.

На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, східніше Іванівки Харківської області. На цих напрямках українські воїни відбили понад 60 атак.

На Лиманському окупанти вели штурмові дії в районах Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області, Веселого Донецької області. Захисники відбили майже 50 атак за тиждень.

На Бахмутському ворог атакував у районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де захисники стали на заваді 35 штурмовим спробам.

На Авдіївському ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Ворог провів близько 200 атак на позиції захисників у районах східніше Ноовбахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського і Невельського Донецької області. 

На Мар'їнському напрямку ворог продовжував наступальні дії в районі Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. Захисники відбили понад 40 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Урожайного і Старомайорського. 

На Запорізькому ворог здійснив більше 30 безуспішних штурмових дій південніше Новодарівки, західніше Вербового, Роботиного, східніше Копанів.

На Херсонському напрямку армія ворога зосередила основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінних загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжує завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ і населених пунктів Херсонської і Миколаївської областей. Також ворог намагається витіснити захисників із позицій на лівому березі, здійснив там понад 80 атак.

  • Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. 
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