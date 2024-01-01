​На Львівщині через атаку "шахедів" знищений музей Шухевича

Також пошкоджений університет, де вчився Степан Бандера.

Цієї ночі внасідок атаки безпілотниками на Львівщині пошкоджені два об’єкти.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію!, – написав мер Львова Андрій Садовий.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що у Білогорщі попередньо без постраждалих.

У Дублянах попередньо уламки безпілотники впали на дах гуртожитку від університету. Пожежу загасили, повідомив о 06.26 Андрій Садовий.