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У Київській області працює ППО

Зафіксовано рух безпілотників.

У Київській області працює ППО
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників.

“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки”, − йдеться у повідомленні.

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Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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