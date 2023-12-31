У Київській області працює ППО

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
У регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників.
“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки”, − йдеться у повідомленні.
Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
- Внаслідок ворожої атаки дронами у ніч на 31 грудня у Київській області сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території.