У Київській області працює ППО

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників.

“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки”, − йдеться у повідомленні.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.