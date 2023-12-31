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Папа Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"

Франциск згадав українців у сьогодні промові після проказування молитви "Ангел Господній".

Папа Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"
Фото: EPA/UPG

В останній день року Папа Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни, згадавши першим "мученицький український народ".

"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", – закликав сьогодні Папа Франциск після проказування молитви "Ангел Господній", повідомили у Vatican News.

Також Папа Франциск згадав Нігерію, "де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами в штаті Плато, що призвели до численних жертв".

"Наприкінці року, наважмося запитувати: скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Як же багато смертей? А скільки руйнувань, скільки страждань, скільки бідності? Ті, хто має інтерес у цих конфліктах, прислухайтеся до голосу сумління. І не забуваймо про багатостраждальних рохінджа!", – додав Папа.

28 грудня президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. За словами президента, йшлося про роботу над формулою миру.

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