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Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском

Йшлося про роботу над формулою миру.

Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском
Папа Франциск і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 28 грудня.

За його словами, йшлося про роботу над формулою миру.

"Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше". 

Президент також висловив вдячність Ватикану за "підтримку нашої роботи".

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