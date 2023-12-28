Зеленський: Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів

За словами Президента, особливо вагомі результати є за грудень.

Балкер Anna-Theresa з український зерном проходить через Босфор, Стамбул, Туреччина, 3 вересня 2023 року

Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів.

Про це у вечірньому відеозверненні 28 грудня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Про ситуацію з експортом говорили на селекторі. Зеленський сказав, що "особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки".

Яка ситуація з альтернативним зерновим коридором у Чорному морі