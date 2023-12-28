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Зеленський: Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів

За словами Президента, особливо вагомі результати є за грудень.

Зеленський: Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів
Балкер Anna-Theresa з український зерном проходить через Босфор, Стамбул, Туреччина, 3 вересня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів.

Про це у вечірньому відеозверненні 28 грудня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Про ситуацію з експортом говорили на селекторі. Зеленський сказав, що "особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки". 

Яка ситуація з альтернативним зерновим коридором у Чорному морі

  • У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден, однак наголошувалося, що загроза обстрілів з боку Росії зберігається.
  • Попри небезпеку судна перевозять різні види продукції. Минулого місяця на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський сказав, що декілька днів стали рекордними за обсягами перевезених вантажів.
  • Тим часом Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
  • Партнери нададуть нашій державі військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також Одеська область буде захищена додатковими системами ППО.
  • Нещодавно Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових.
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