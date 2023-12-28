Зеленський: Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів

Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів.
Про це у вечірньому відеозверненні 28 грудня повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Про ситуацію з експортом говорили на селекторі. Зеленський сказав, що "особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки".
Яка ситуація з альтернативним зерновим коридором у Чорному морі
- У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден, однак наголошувалося, що загроза обстрілів з боку Росії зберігається.
- Попри небезпеку судна перевозять різні види продукції. Минулого місяця на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський сказав, що декілька днів стали рекордними за обсягами перевезених вантажів.
- Тим часом Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
- Партнери нададуть нашій державі військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також Одеська область буде захищена додатковими системами ППО.
- Нещодавно Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових.