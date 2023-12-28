Нацрада зареєструвала в Україні ще один британський телеканал

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала ще одне іноземне лінійне медіа.
Про це повідомляє пресслужба Нацради.
Телеканал TLC - із Великобританії. Його правовласник - Discovery Corporate Services Limited.
TLC пропонує контент про стиль життя, здоров'я, розповідає про подорожі й розваги у таких країнах, як Угорщина, Греція, Португалія, Ізраїль, Сербія, Литва, Латвія і Україна.
- У жовтні Нацрада зареєструвала три теж британські телеканали - DTX і English Club TV, а також Extreme Sports Channel.
- У листопаді перелік поповнили ще 22 канали з Британії і США.