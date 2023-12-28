Нацрада зареєструвала в Україні ще один британський телеканал

Британський телеканал TLC пропонує контент про стиль життя, здоров'я і розповідає про подорожі й розваги.

Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала ще одне іноземне лінійне медіа.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Телеканал TLC - із Великобританії. Його правовласник - Discovery Corporate Services Limited.

TLC пропонує контент про стиль життя, здоров'я, розповідає про подорожі й розваги у таких країнах, як Угорщина, Греція, Португалія, Ізраїль, Сербія, Литва, Латвія і Україна.