На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки вина

На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки тихого та ігристого вина, пише BBC з посиланням на уряд.
За словами Департаменту бізнесу та торгівлі, новий розмір 568 мл (розмір англійської пінти) запропонує клієнтам більше вибору. Законодавство, яке буде прийнято в новому році, передбачатиме продаж півлітрових пляшок у супермаркетах, пабах, клубах і ресторанах.
Після Brexit міністри розглянули можливість зміни законів, успадкованих від ЄС, які означають, що трейдери можуть використовувати традиційну британську систему зважування лише разом із метричною.
Нове законодавство також дозволить продавати тихе вино в місткостях об’ємом 200 мл, а ігристі вина − в пляшках об’ємом 500 мл.
“Кажуть, що півлітрові пляшки для шампанського були улюбленим розміром британського військового лідера сера Вінстона Черчилля, і вони стояли на полицях до 1973 року, коли Великобританія приєдналася до Європейського спільного ринку”, − зазначає BBC.
- Світове виробництво вина цього року впало до найнижчого рівня з 1961 року, оскільки виноградники постраждали від екстремальних погодних явищ. Обсяг виробництва досяг 244,1 мільйона гектолітрів, що на сім відсотків менше, ніж у 2022 році.
- У низці великих виробників у південній півкулі спостерігалося значне падіння виробництва. В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії обсяги виробництва знизилися на 10–30%.
- Італія втратила титул найбільшого світового виробника, її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути перше місце. Виробництво Парижа залишилося стабільним.