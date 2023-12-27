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На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки вина

Новий розмір 568 мл (розмір англійської пінти) запропонує клієнтам більше вибору, зазначають в уряді.

На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки вина
Фото: EPA/UPG

На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки тихого та ігристого вина, пише BBC з посиланням на уряд.

За словами Департаменту бізнесу та торгівлі, новий розмір 568 мл (розмір англійської пінти) запропонує клієнтам більше вибору. Законодавство, яке буде прийнято в новому році, передбачатиме продаж півлітрових пляшок у супермаркетах, пабах, клубах і ресторанах.

Після Brexit міністри розглянули можливість зміни законів, успадкованих від ЄС, які означають, що трейдери можуть використовувати традиційну британську систему зважування лише разом із метричною.

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Нове законодавство також дозволить продавати тихе вино в місткостях об’ємом 200 мл, а ігристі вина − в пляшках об’ємом 500 мл.

“Кажуть, що півлітрові пляшки для шампанського були улюбленим розміром британського військового лідера сера Вінстона Черчилля, і вони стояли на полицях до 1973 року, коли Великобританія приєдналася до Європейського спільного ринку”, − зазначає BBC.

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