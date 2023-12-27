На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки вина

Новий розмір 568 мл (розмір англійської пінти) запропонує клієнтам більше вибору, зазначають в уряді.

На полицях крамниць Великої Британії з’являться півлітрові пляшки тихого та ігристого вина, пише BBC з посиланням на уряд.

За словами Департаменту бізнесу та торгівлі, новий розмір 568 мл (розмір англійської пінти) запропонує клієнтам більше вибору. Законодавство, яке буде прийнято в новому році, передбачатиме продаж півлітрових пляшок у супермаркетах, пабах, клубах і ресторанах.

Після Brexit міністри розглянули можливість зміни законів, успадкованих від ЄС, які означають, що трейдери можуть використовувати традиційну британську систему зважування лише разом із метричною.

Нове законодавство також дозволить продавати тихе вино в місткостях об’ємом 200 мл, а ігристі вина − в пляшках об’ємом 500 мл.

“Кажуть, що півлітрові пляшки для шампанського були улюбленим розміром британського військового лідера сера Вінстона Черчилля, і вони стояли на полицях до 1973 року, коли Великобританія приєдналася до Європейського спільного ринку”, − зазначає BBC.