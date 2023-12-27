Парламент Туреччини зробив наступний крок зі вступу Швеції до НАТО

Комітет зі закордонних справ турецького парламенту дав зелене світло членству Швеції в НАТО, усунувши ключову перешкоду в процесі вступу.
Про це пише The Guardian.
“Протокол (про вступ Швеції в НАТО) пройшов комітет”, − сказав депутат від опозиційної партії CHP Утку Чакірозер, член комітету у закордонних справах Agence France-Presse.
Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав голосування в комітеті та сказав, що розраховує на те, що Туреччина та Угорщина завершать ратифікацію якомога швидше.
Міністр закордонних справ Швеції заявив, що наступним кроком буде голосування в турецькому парламенті. “Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб стати членом НАТО”, − сказав Тобіас Більстрем шведському телеканалу SVT Nyheter.
- Заявка Стокгольма на вступ до північноатлантичного Альянсу затримувалася протягом кількох місяців через протидію з боку Туреччини та Угорщини.
- Цьогоріч у вересні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо США продадуть Анкарі винищувачі F-16.
- Водночас 23 жовтня він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні під протоколом поставив підпис спікер турецького парламенту.
- Однак наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.
- Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.
- Наприкінці листопада очільник МЗС Туреччини висловив припущення, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.
- Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які ратифікували заявку Швеції через 19 місяців після того, як вона подала заявку на членство. У квітні вони прийняли Фінляндію як 31-го члена НАТО.
- Швеція та Фінляндія через напад РФ на Україну відмовилися від десятиліть військової позаблоковості, щоб приєднатися до оборонного альянсу.