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Координатором для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги у смугу Гази стане міністерка фінансів Нідерландів

Вона стане до роботи 8 січня.

Координатором для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги у смугу Гази стане міністерка фінансів Нідерландів
Сігрід Кааг
Фото: EPA/UPG

ООН призначила координатора для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Координувати цей процес буде віцепремʼєрка Нідерландів - міністерка фінансів Сігрід Кааг.

Уточнюється, що вона стане до роботи 8 січня.

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Кааг також має створити механізм для прискорення надходження допомоги в Газу, для чого будуть залучені країни, що не беруть участь у конфлікті.

Раніше Кааг очолювала міжнародну групу експертів зі зброї, яка наглядала за ліквідацією хімічних речовин у Сирії.

  • З підземних тунелів на півночі Сектора Гази витягнули тіла п'ятьох ізраїльських заручників, убитих під час перебування у полоні терористів ХАМАСу.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази

  • З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня між сторонами було лише одне тижневе гуманітарне припинення вогню. Під час його дії терористи випустили частину заручників, а Ізраїль натомість звільнив із в'язниць деяких жінок і підлітків. Це "перемир'я" тривало з 22 листопада до 1 грудня. 

  • 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
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