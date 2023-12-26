Координатором для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги у смугу Гази стане міністерка фінансів Нідерландів

Вона стане до роботи 8 січня.

ООН призначила координатора для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги у сектор Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Координувати цей процес буде віцепремʼєрка Нідерландів - міністерка фінансів Сігрід Кааг.

Уточнюється, що вона стане до роботи 8 січня.

Кааг також має створити механізм для прискорення надходження допомоги в Газу, для чого будуть залучені країни, що не беруть участь у конфлікті.

Раніше Кааг очолювала міжнародну групу експертів зі зброї, яка наглядала за ліквідацією хімічних речовин у Сирії.