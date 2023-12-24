Ізраїль заявив про інтенсифікацію боїв у Газі

Нетаньягу сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. У ролику, опублікованому в неділю, він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом, пише CNN.

Він сказав, що це є єдиним способом повернути заручників, ліквідувати ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде загрозою для Ізраїлю. Заява Нетаньягу була зроблена після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у середу під час пресконференції сказав, що конфлікту "потрібно перейти до фази меншої інтенсивності".

"Громадяни Ізраїлю, ми посилюємо війну в секторі Гази", – сказав він.

Від п'ятниці в Газі загинули щонайменше 15 ізраїльських військових. Загальна кількість загиблих від 7 жовтня військових, за даними ЦАХАЛу, складає 154 людини.