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Ізраїль заявив про інтенсифікацію боїв у Газі

Нетаньягу сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.

Ізраїль заявив про інтенсифікацію боїв у Газі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. У ролику, опублікованому в неділю, він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом, пише CNN.

Він сказав, що це є єдиним способом повернути заручників, ліквідувати ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде загрозою для Ізраїлю. Заява Нетаньягу була зроблена після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у середу під час пресконференції сказав, що конфлікту "потрібно перейти до фази меншої інтенсивності".

"Громадяни Ізраїлю, ми посилюємо війну в секторі Гази", – сказав він. 

Від п'ятниці в Газі загинули щонайменше 15 ізраїльських військових. Загальна кількість загиблих від 7 жовтня військових, за даними ЦАХАЛу, складає 154 людини. 

  • З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня між сторона було лише одне тижневе гуманітарне припинення вогню. Під час його дії терористи випустили частину заручників, а Ізраїль натомість звільнив із в'язниць деяких жінок і підлітків. Це "перемир'я" тривало з 22 листопада до 1 грудня. 
  • 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
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