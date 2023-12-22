NYT: У перші тижні війни в Газі Ізраїль використовував одну зі своїх найбільших і руйнівних бомб

Упродовж перших шести тижнів війни в Газі Ізраїль регулярно використовував одну зі своїх найбільших і руйнівних бомб у районах, які він вважав безпечними для цивільного населення, пише The New York Times.

Свою розслідування видання зосередило на використанні бомб завважки 2000 фунтів (понад 900 кг) на півдні Гази, куди Ізраїль наказав цивільним перебратися з метою безпеки.

The Times запрограмувала інструмент штучного інтелекту для сканування супутникових знімків південної частини сектору Гази щодо вирв від бомб. Репортери вручну переглядали результати пошуку кратерів розміром приблизно 40 футів (понад 12 м) у діаметрі або більше. Експерти з боєприпасів кажуть, що зазвичай лише 2000-фунтові бомби утворюють кратери такого розміру на легкому піщаному ґрунті Гази.

Зрештою, на супутникових знімках та кадрах із дронів виявили 208 кратерів. Через обмеженість знімків та відмінностей у наслідках вибуху, ймовірно, було більше випадків, які не зафіксовані. Але результати показують, що 2000-фунтові бомби були повсюдною загрозою для мирних жителів, які шукають безпеки на півдні Гази.

Відповідаючи на запитання щодо використання таких бомб, представник ізраїльської армії заявив, що пріоритетом Ізраїлю є знищення ХАМАС, і "питання такого типу розглянуть на пізнішому етапі". Представник армії також заявив, що ЦАХАЛ "вживає можливих запобіжних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню".

Але офіційні особи США заявили, що Ізраїлю слід докласти більше зусиль для зменшення жертв серед цивільного населення під час боротьби з ХАМАСом. Пентагон збільшив постачання до Ізраїлю бомб меншого розміру, які, на його думку, найкраще підходять для міських умов, таких як сектор Гази. Тим не менш, із жовтня цього року Сполучені Штати також відправили понад 5000 боєприпасів МК-84 типу 2000-фунтової бомби.

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