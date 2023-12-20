Ізраїль і ХАМАС ведуть бої на вулицях анклаву, а Радбез ООН відклав голосування за нову резолюцію

Ізраїльські війська та бойовики ХАМАС ведуть запеклі перестрілки на вулицях містах Хан-Юніс − другого за величиною у Секторі Гази. Водночас у Раді безпеки ООН відклали голосування щодо збільшення допомоги палестинському анклаву, пише Reuters.
Жителі Хан-Юніса повідомили про посилення перестрілок у центрі та східних районах південного міста.
Голосування у Радбезі відклали ще на один день, зараз тривають переговори для уникнення третього вето США щодо двомісячної війни Ізраїлю та ХАМАСу.
Рада з 15 членів спочатку збиралася проголосувати у понеділок за резолюцію, розроблену Об'єднаними Арабськими Еміратами. Але голосування відклали, а ОАЕ та США намагаються домовитися про припинення бойових дій і пропозицію встановити моніторинг допомоги ООН.
За даними міністерства охорони здоров’я палестинського анклаву, яким керує ХАМАС, унаслідок операції Ізраїлю було вбито майже 20 000 жителів Гази.
Конфлікт поширився за межі анклаву. У Червоному морі хусити, що базуються в Ємені, неодноразово атакували іноземні комерційні судна ракетами і безпілотниками. Хусити оголосили про підтримку ХАМАС у його війні з Тель-Авівом і заявили, що удари повстанців націлені на судна, які, на їхню думку, прямують до Ізраїлю. Після цього США та 9 країн-союзників розпочали військово-морську операцію Prosperity Guardian для захисту торгових шляхів.
Що було раніше
- Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Тель-Авів готовий до нового перемир'я в обмін на заручників.
- Після цього The Guardian написав, що один із лідерів ХАМАСу повинен прибути в Єгипет сьогодні для переговорів щодо нового припинення вогню.
- Американський сайт Axios повідомив у понеділок, що Девід Барнеа, глава ізраїльської розвідувальної служби Моссад, зустрівся з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та директором ЦРУ Біллом Бернсом у Європі, щоб обговорити можливу нову угоду щодо звільнення заручників. Також повідомлялося, що Ізраїль запропонував призупинити бойові дії в Газі принаймні на один тиждень в обмін на понад 30 заручників, утримуваних ХАМАСом.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази.
- Відомо, що у новому проєкті резолюції ООН містився заклик до “термінового та сталого припинення бойових дій, щоб гарантувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до Сектору Гази”. Він також підтверджує підтримку рішення про створення двох держав у регіоні та “підкреслює важливість об’єднання Сектора Гази із Західним берегом Йордану під владою Палестинської влади”. Ізраїль і США розкритикували проєкт, адже прямої згадки про ХАМАС там немає.
- Зараз Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі.
- Тиждень тому Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в Смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, зокрема Україна, утрималися.
- Перед цим Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.