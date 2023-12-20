Ізраїль і ХАМАС ведуть бої на вулицях анклаву, а Радбез ООН відклав голосування за нову резолюцію

В ООН тривають переговори для уникнення третього вето США щодо резолюції про війну у Секторі Гази.

Ізраїльські війська та бойовики ХАМАС ведуть запеклі перестрілки на вулицях містах Хан-Юніс − другого за величиною у Секторі Гази. Водночас у Раді безпеки ООН відклали голосування щодо збільшення допомоги палестинському анклаву, пише Reuters.

Жителі Хан-Юніса повідомили про посилення перестрілок у центрі та східних районах південного міста.

Голосування у Радбезі відклали ще на один день, зараз тривають переговори для уникнення третього вето США щодо двомісячної війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Рада з 15 членів спочатку збиралася проголосувати у понеділок за резолюцію, розроблену Об'єднаними Арабськими Еміратами. Але голосування відклали, а ОАЕ та США намагаються домовитися про припинення бойових дій і пропозицію встановити моніторинг допомоги ООН.

За даними міністерства охорони здоров’я палестинського анклаву, яким керує ХАМАС, унаслідок операції Ізраїлю було вбито майже 20 000 жителів Гази.

Конфлікт поширився за межі анклаву. У Червоному морі хусити, що базуються в Ємені, неодноразово атакували іноземні комерційні судна ракетами і безпілотниками. Хусити оголосили про підтримку ХАМАС у його війні з Тель-Авівом і заявили, що удари повстанців націлені на судна, які, на їхню думку, прямують до Ізраїлю. Після цього США та 9 країн-союзників розпочали військово-морську операцію Prosperity Guardian для захисту торгових шляхів.

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