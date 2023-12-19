Ізраїль готовий до нового перемир'я в обмін на заручників, - Іцхак Герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розповів групі послів із 80 країн, що його країна готова до другої паузи в боях в обмін на звільнення нових заручників.
Про це повідомляє Times of Israel.
“Обсяг гуманітарної допомоги можна миттєво збільшити втричі”, — заявив Герцог.
Він зауважив, що Ізраїль щодня перевіряє сотні вантажівок на своєму переході Ніцана, але агентства ООН та інші партнери на місцях не встигають. Це призвело до того, що на територію смуги Гази потрапляє лише від 100 до 125 вантажівок на день.
Втім, ООН заперечила цю заяву, і заявляє, що ізраїльські бомбардування дуже ускладнили безпечну доставку допомоги.
Водночас, раніше США стверджували, що вузьке місце виникло через відмову Ізраїлю знову відкрити свій контрольно-пропускний пункт Керем Шалом. Після цього Ізраїль пішов на цей крок, і в неділю майже 200 вантажівок допомоги в'їхали в Газу вперше після перемир'я.
Також Герцог зазначив, що Ізраїль не воює з палестинським народом, а бореться зі своїм ворогом - терористичною організацією ХАМАС.
Він наголосив, що відповідальність за перемир'я повністю лежить на керівництві ХАМАС.
Що було раніше
-
Кілька днів тому президент США Джо Байден попередив, що Ізраїль ризикує втратити міжнародну підтримку через його “невибіркове” бомбардування Гази.
-
Politico написало, що Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі. Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”. Водночас речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер заявив вчора, що Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню у Смузі Гази, оскільки це не зупинить ХАМАС.
-
Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати негайне припинення вогню в Газі.
-
Минулого тижня Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, в тому числі Україна, утрималися.
- Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.