Ізраїль готовий до нового перемир'я в обмін на заручників, - Іцхак Герцог

Також Ізраїль вважає, що можна втричі збільшити допомогу смузі Гази.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розповів групі послів із 80 країн, що його країна готова до другої паузи в боях в обмін на звільнення нових заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Обсяг гуманітарної допомоги можна миттєво збільшити втричі”, — заявив Герцог.

Він зауважив, що Ізраїль щодня перевіряє сотні вантажівок на своєму переході Ніцана, але агентства ООН та інші партнери на місцях не встигають. Це призвело до того, що на територію смуги Гази потрапляє лише від 100 до 125 вантажівок на день.

Втім, ООН заперечила цю заяву, і заявляє, що ізраїльські бомбардування дуже ускладнили безпечну доставку допомоги.

Водночас, раніше США стверджували, що вузьке місце виникло через відмову Ізраїлю знову відкрити свій контрольно-пропускний пункт Керем Шалом. Після цього Ізраїль пішов на цей крок, і в неділю майже 200 вантажівок допомоги в'їхали в Газу вперше після перемир'я.

Також Герцог зазначив, що Ізраїль не воює з палестинським народом, а бореться зі своїм ворогом - терористичною організацією ХАМАС.

Він наголосив, що відповідальність за перемир'я повністю лежить на керівництві ХАМАС.

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