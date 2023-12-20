Парламент Болгарії вніс зміни до конституції

Парламент Болгарії розглянув і затвердив у третьому читанні зміни до конституції, передає BGNES.
Що змінилося:
- президенту обмежили вплив під час призначення уряду;
- особам із подвійним громадянством дали право обіймати державні посади;
- Вищу раду судочинства розділили на Вищу раду прокурорів і Вищу раду судочинства;
- обмежили права генерального прокурора. При цьому через три місяці після оприлюднення змін до конституції мають відбутися вибори нового прокурора і складу обох рад.
Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що ухвалені зміни є гарантією того, що Болгарія залишиться парламентською республікою і "активним членом Євросоюзу". Він додав, що ці правки є найбільшим кроком, який зробила країна за останні 30 років.
Президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна заплатить "велику ціну" за "експерименти з конституцією". Він додав, що буде оскаржувати зміни у Конституційному суді.