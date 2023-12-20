Євросоюз погодив нові правила прийняття мігрантів у блоці

Угода, яку ще має ратифікувати Європейський парламент, також спрощує депортацію тих, хто не отримав притулку.

Європейський Союз сьогодні схвалив угоду, яка встановлює правила прийняття мігрантів у блоці та переміщення їх у країнах ЄС, а також спрощує депортацію тих, хто не отримав притулку.

Про це пише Politico.

Відповідно до угоди, яка є попередньою та має бути офіційно ратифікована Європейським парламентом і Радою, прифронтові країни Південної Європи запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, що не входять до ЄС, і матимуть більше повноважень депортувати нелегальних мігрантів.

Країни, розташовані вглиб континенту, отримають вибір: приймати певну кількість мігрантів або платити до спільного фонду ЄС.

Як повідомив Reuters, правила також охоплюють перевірку нелегальних мігрантів після прибуття до Європейського Союзу, процедури розгляду заяв про надання притулку, правила визначення того, яка країна ЄС несе відповідальність за обробку заяв та способи вирішення криз.

Передбачена система перевірки намагатиметься відрізнити тих, хто потребує міжнародного захисту, від тих, хто не потребує.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола назвала угоду історичною. “Учасники переговорів з Парламенту, Ради та Комісії працювали всю ніч, щоб домовитися про перегляд процедур надання притулку в ЄС. Це сталося після багатьох років невдалих спроб, коли нормативні акти мали на меті врівноважити занепокоєння як прикордонних країн, які хочуть допомогти з проблемою шукачів притулку, так і внутрішніх країн, які стверджують, що занадто багато мігрантів прибувають до однієї країни ЄС, а потім перебираються до інших”, − зазначає видання.

У той час як чиновники ЄС святкують міграційну угоду, правозахисні організації та групи із захисту прав мігрантів стривожені її наслідками угоди для мігрантів та прохачів притулку. “ЄС втратив можливість нарешті домовитися про найкращі правила розподілу відповідальності та солідарності. Натомість вони домовилися про більшу кількість затримань, зокрема дітей та сімей у центрах, схожих на в'язниці. Вони також зачинили двері перед тими, хто шукає притулку, використовуючи нестандартні процедури, прискоривши депортацію та ризикуючи життям людей із підвищеним ризиком видворення”, − заявила Стефані Поуп, експерт із міграції міжнародного об’єднання “Oxfam”.

Поуп додала, що угода також опирається на оплату країнам, що не входять до ЄС, за те, щоб вони виконували пропозиції ЄС. “Це небезпечний демонтаж ключових принципів прав людини та законодавства про біженців”, − зазначила експертка.

Понад 50 некомерційних організацій попередили у відкритому листі, що міграційний пакт дозволить країнам свавільно затримувати дітей, вивозити мігрантів до “безпечних третіх країн” і посилювати “расове профілювання”.

Прикордонне агентство ЄС Frontex повідомило у грудні, що у 2023-му в блок прибуло більше нелегальних мігрантів, ніж будь-якого іншого року з 2015-го. До кордонів ЄС прибувають мігранти і біженці, багато з яких рятуються від воєн у Сирії, Іраку та Афганістані. 2022 року притулку у Європі попросив мільйон осіб.

Зазначимо, угода укладена всього за шість місяців до виборів у Європарламент. Зараз опитування показують сплеск підтримки ультраправих, антиміграційних партій, зокрема у Німеччині та Нідерландах.