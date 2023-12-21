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Президент Аргентини підписав указ про жорсткі економічні реформи, на вулиці вийшли тисячі протестувальників

Передбачається обмеження на експорт зерна і заходи щодо послаблення державного регулювання.

Президент Аргентини підписав указ про жорсткі економічні реформи, на вулиці вийшли тисячі протестувальників
Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.
Фото: EPA/UPG

Президент Аргентини, лібертаріанець Хав'єр Мілей підписав вчора указ про економічні реформи, серед яких є обмеження на експорт і заходи щодо послаблення державного регулювання. У відповідь на вулиці столиці Буенос-Айреса вийшли тисячі протестувальників, пише Reuters.

“Це лише перший крок. Мета полягає в тому, щоб повернути свободу та автономію людям і почати ліквідовувати величезну кількість правил, які зупиняли економічному зростанню”, − сказав Мілей у телезверненні.

Серед реформ – плани приватизації державних компаній. У минулому Мілей, який себе назвав анархо-капіталістом, заявив, що виступає за приватизацію державної нафтової компанії YPF.

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Його уряд, який девальвував місцеву валюту песо на більше ніж 50%, заявив, що планує підвищити податки на експорт зерна з Аргентини – ключового джерела світового постачання перероблених сої, кукурудзи та пшениці. Експорт зерна є важливим джерелом валютних резервів для центрального банку, необхідних для фінансування імпорту та погашення боргів.

Минулого тижня також заявили про підвищення податків заради збільшення доходів та зменшення інших зборів. Цей крок розкритикували фермерські групи, заявивши про шкоду для галузі.

Проти урядових планів жорсткої економії вчора на вулиці столиці Буенос-Айреса вийшли тисячі протестувальників. Їх очолили представники безробітних, які вимагали більшої підтримки бідних. У першій половині цього року рівень бідності в Аргентині перевищив 40%.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • В Аргентині ввели нові правила для придушення протестів. Окремих осіб і організації, які протестують, ідентифікуватимуть за допомогою “відео, цифрових або ручних засобів”, а потім виставлятимуть рахунки за вартість відправлення сил безпеки для контролю за їхніми демонстраціями. Метою нових правил є запобігання пікетам, під час яких демонстранти блокують міські дороги та шосе на години, дні, а іноді навіть тижні.
  • Новий протокол дає право поліції на залізничних та автобусних станціях вилучати маски, палиці та інші елементи, які, на їхню думку, можуть бути використані під час демонстрації. Він також обмежує участь підлітків у соціальних протестах. Батьки підлітків, які повинні були бути в школі, а не протестувати, потраплять під санкції.
  • Правозахисні групи та опозиційні законодавці заявили, що нові правила, по суті, криміналізують законні протести. 
  • Інфляція, яка досягла піку приблизно в 160% в останні дні правління попереднього уряду пероніста Альберто Фернандеса, протягом першого тижня правління лібертаріанського уряду Мілея різко переросла в гіперінфляцію.
  • Про те, хто такий Мілей і що чекає Аргентину чекайте у матеріалі Lb.ua "Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму".
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