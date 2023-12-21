Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.

Президент Аргентини, лібертаріанець Хав'єр Мілей підписав вчора указ про економічні реформи, серед яких є обмеження на експорт і заходи щодо послаблення державного регулювання. У відповідь на вулиці столиці Буенос-Айреса вийшли тисячі протестувальників, пише Reuters.

“Це лише перший крок. Мета полягає в тому, щоб повернути свободу та автономію людям і почати ліквідовувати величезну кількість правил, які зупиняли економічному зростанню”, − сказав Мілей у телезверненні.

Серед реформ – плани приватизації державних компаній. У минулому Мілей, який себе назвав анархо-капіталістом, заявив, що виступає за приватизацію державної нафтової компанії YPF.

Його уряд, який девальвував місцеву валюту песо на більше ніж 50%, заявив, що планує підвищити податки на експорт зерна з Аргентини – ключового джерела світового постачання перероблених сої, кукурудзи та пшениці. Експорт зерна є важливим джерелом валютних резервів для центрального банку, необхідних для фінансування імпорту та погашення боргів.

Минулого тижня також заявили про підвищення податків заради збільшення доходів та зменшення інших зборів. Цей крок розкритикували фермерські групи, заявивши про шкоду для галузі.

Проти урядових планів жорсткої економії вчора на вулиці столиці Буенос-Айреса вийшли тисячі протестувальників. Їх очолили представники безробітних, які вимагали більшої підтримки бідних. У першій половині цього року рівень бідності в Аргентині перевищив 40%.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG