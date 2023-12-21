Козир у руках Путіна: чому президент РФ чекає перемоги Трампа на виборах у США

Володимир Путін вже певний час має "номер Дональда Трампа і знає, як ним маніпулювати" і все ще розглядає його "як актив", — розповідає колишній експерт Білого дому з питань Росії Фіона Хілл, обговорюючи російського президента і лідера президентських перегонів від Республіканської партії.

"Він буквально козирна карта Путіна", — сказала Хілл в ефірі подкасту One Decision, — пише The Guardian.

Хілл зазначає, що для Путіна повернення Трампа є так званим "благом".

"Очікування того, що Трамп повернеться, є для Путіна благом… він може грати з цим. Він може використати це як своєрідне попередження… налякати українців, європейців, решту світу. Путін досить упевнений, враховуючи його досвід спілкування з Трампом у минулому, що Трамп швидко спробує вирішити … війну в Україні на його користь", — продовжує Хілл.

З 2017 по 2019 рік Фіона Хілл була старшим помічником з питань національної безпеки в адміністрації Трампа. Зрештою, вона стала свідком у першій процедурі про імпічмент 45-го президента США за спроби шантажувати Україну заради отримання компромату на політичних конкурентів. У 2013 році вона опублікувала книгу "Путін: Оперативник у Кремлі", дослідження, яке отримало широке визнання.

Хілл додає, що Путін усе більше відчуває можливість закінчити війну на свою користь.

"Мені та багатьом іншим колегам уже надсилають невеликі меседжі, аби "промацати" чи готові Сполучені Штати та Захід до переговорів", — каже Хілл, додавши, що це "вказує на те, що Росія хотіла б, щоб все скінчилося, але… повністю на умовах Путіна: без повернення території, можливість чинити тиск на Україну в довгостроковій перспективі і, звичайно, без репарацій".

Видання нагадує, що Трамп і Путін були пов'язані на світовій арені відтоді, як американський мільярдер у 2015 році почав брати активну участь в політиці США на тлі застережень про втручання Росії у американські вибори. У 2018 році Трамп зіштовхнувся з широкою критикою за підлабузницьку поведінку на саміті з Путіним у Гельсінкі. У 2019 році розслідування спеціального прокурора щодо втручання Росії у вибори та зв'язків між Трампом і Москвою завершилося численними обвинувальними актами і доказами спроб перешкоджання з боку Трампа, але без доказів змови.

Фіона Хілл також підкреслює той факт, що Путіну доведеться дуже обережно себе поводити, адже Трамп непередбачуваний. Він живе для себе.

За її словами, "Путін досить впевнений, що він може розпалити культурні війни скрізь. І лише трохи вправно використовуючи операції політичного впливу і пропаганду, він може зробити так, щоб все, що рухається так, як йому потрібно, продовжувало рухатися в тому ж дусі".

"Все, що говорять сурогати Трампа або сам Трамп про НАТО, про Європу і європейську безпеку, про світ і глобальні справи, про Україну, все, що відбувається на Капітолійському пагорбі ... для Путіна це просто знак того, що знову все буде стрімко змінюватися на його користь", — додає Хілл.

Хто такий Дональд Трамп

Колишній президент США, який переміг на виборах 2016 року. Інавгурація відбулася у січні 2017-го, а через два роки спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту Трампа, назвавши його "загрозою для нашої країни". Політика звинувачували в підбурюванні до заколоту.

Річ у тім, що Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін, але програв вибори кандидату від Демократичної партії — Джо Байдену. Політик відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій; того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолію, внаслідок якого члени Конгресу були змушені тимчасово евакуюватися і загинуло п'ять людей. За його роль у «розпалюванні заколоту» 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент — таким чином, Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.

Трамп є власником численних об'єктів нерухомості, серед них - хмарочоси Trump World Tower, Trump Tower на П'ятій авеню, AXA Center, The Trump Building у Нью-Йорку, 555 California Street у Сан-Франциско, міжнародний готель Трампа Лас-Вегас, міжнародний готель та вежа Трампа – Чикаго, міжнародний готель та вежа Трампа – Нью-Йорк; на стадії будівництва знаходяться Trump Place (у проекті це найбільша приватна забудова історії Нью-Йорка). Також у його володінні перебувають казино, об'єднані у Trump Entertainment Resorts; майданчики для гольфу (загальною вартістю $127 млн), готелі у різних країнах світу.

Трампу також належить медійний бізнес. Компанія Miss Universe Organization, що належить Трампу, спільно з NBC проводять такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. У 2003 році Трамп стає виконавчим продюсером та провідним реаліті-шоу «Кандидат» на каналі NBC. Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе у серіалах та фільмах.

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