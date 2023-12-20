Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?

Верховний суд штату Колорадо чотирма голосами проти трьох ухвалив безпрецедентне рішення : прибрав Дональда Трампа з виборчого бюлетеня на первинних виборах у Республіканській партії, що є частиною гонки президента 2024 року. На його думку, Трамп порушив 14 поправку Конституції, яка унеможливлює чиновнику займати посади, якщо він брав участь у повстанні. Судді вважають, що колишній глава Білого дому був учасником нападу на Конгрес США 6 січня 2021 року – одразу після програшу на виборах, що він підбурював до цього натовп. Тож Трамп став першим в історії кандидатом у президенти, якого суд не допустив до виборів.

Фото: MediaNews Group Верховний суд штату Колорадо

«Ми прийшли до висновку, що докази, більша частина яких не була оскаржена в суді, встановили, що президент Трамп брав участь у повстанні», — написано в рішенні Верховного суду штату Колорадо. Ця постанова стала можливою після схожої справи у штаті Мічиган, яку Трамп, до речі, виграв.

Судді в Колорадо наголосили: Трамп має час до 5 січня оскаржити рішення в апеляційній інстанції — у Верховному суді США. Якщо він не встигне, то у виборчому бюлетені 2024 року на республіканських праймериз у штаті Колорадо його дані не з’являться.

Команда Трампа й члени Республіканської партії, зокрема і чинний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, уже назвали це рішення неприйнятним і політично мотивованим, адже у вищій судовій інстанції штату судді є представниками Демократичної партії.

«Сьогоднішня постанова, спрямована на відсторонення Трампа від участі у виборах в Колорадо, — це не що інше, як тонко завуальована партійна атака. Попри політичну приналежність, кожен виборець, зареєстрований у штаті, має право проголосувати за нашого президента й лідера, яким він є в усіх опитуваннях на республіканських праймериз», — написав Джонсон.

Фото: EPA/UPG Кандидат у президенти США від Республіканської партії колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, 16 грудня 2023 р.

Водночас Трамп, вірогідніше за все, спокійно пройде апеляцію у Верховному суді США, адже там більшість складають висуванці Республіканської партії — частину він сам призначав, коли був президентом. Хоча варто нагадати, Верховний суд США відмовив Трампу, коли той оскаржував результати виборів президента 2020 року.

14 поправка має доволі розпливчасті формулювання, її взагалі застосовували лише двічі після 1919 року і ніколи стосовно президентів. Навряд хтось із Верховного суду Сполучених Штатів захоче змінювати юридичні механізми, за якими країна жила століттями.

Насправді ця ситуація може лише додати балів Трампу, який і так лідирує в багатьох спірних штатах (де виборці зазвичай вагаються, підтримати їм республіканців чи демократів). Та й актуальний його рейтинг уже вищий за показники президента Байдена. Американський парадокс: що більше судових справ відкривають щодо Трампа і що гучніші вони, то швидше росте його рейтинг.

Погано, що ця історія сталася саме зараз, бо вона, вірогідно, позначиться на Україні. Адже республіканці тепер (не виступаючи проти України) будуть робити все можливе, щоби заблокувати будь-які рішення, які просувають демократи. Вони не змовчать, коли справа стосується їхнього ключового лідера на президентських виборах.

Фото: EPA/UPG Прихильники Трампа під час зустрічі з кандидатом в університеті Нью-Гемпшира, 16 грудня 2023 р.

У Сенаті вже заявили, що не голосуватимуть до кінця року, як раніше планували, законопроєкт про допомогу Україні й Ізраїлю. Республіканці відмовилися шукати компроміс у ці дні. Вірогідно, партія тепер має узгодити позицію щодо цілого переліку питань. Точно не здивує, якщо вони в середині січня знову блокуватимуть голосування за урядовий річний бюджет і якщо ситуація дійде до тимчасової зупинки роботи уряду (шатдауну). За такого сценарію голосування за законопроєкти про виділення допомоги Україні й продовження лендлізу на наступний рік у Конгресі знову можуть відкласти.

Будемо сподіватися, що все ж дві партії в Конгресі не підведуть і виконають обіцянку — проголосують пакет допомоги Україні.