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Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні

Джо Байден відстає від Дональда Трампа на 4%.

Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні
Фото: EPA/UPG

У 2024 році у США відбудуться президентські вибори. Згідно із опитуванням, яке провело американське видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп вперше обійшов чинного американського лідера Джо Байдена. Про це пише "Телеграф".

За даними опитування, Трамп випереджає Байдена на 4%. На даний момент голоси розподілилися так: Трамп 47% та Байден 43%.

"Тільки 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% стверджують, що президентська програма їм зашкодила", – пише видання.

Також, згідно із опитуванням, 44% виборців вважають, що Дональд Трамп краще впорається із конфліктом у Газі. За Джо Байдена у цьому питанні 32% опитаних. 

Як вказано у статті, політичне становище президента Байдена знаходиться на найслабшому етапі за час його президентства.

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