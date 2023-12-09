Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні

У 2024 році у США відбудуться президентські вибори. Згідно із опитуванням, яке провело американське видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп вперше обійшов чинного американського лідера Джо Байдена. Про це пише "Телеграф".
За даними опитування, Трамп випереджає Байдена на 4%. На даний момент голоси розподілилися так: Трамп 47% та Байден 43%.
"Тільки 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% стверджують, що президентська програма їм зашкодила", – пише видання.
Також, згідно із опитуванням, 44% виборців вважають, що Дональд Трамп краще впорається із конфліктом у Газі. За Джо Байдена у цьому питанні 32% опитаних.
Як вказано у статті, політичне становище президента Байдена знаходиться на найслабшому етапі за час його президентства.
- Експрезидент США Трамп заявив, чи буде диктатором у разі перемоги на виборах.
- Чинний президент США Джо Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін через Трампа.
- Путін не піде на мир з Україною до результатів виборів президента США. Потенційна перемога колишнього президента США Дональда Трампа на виборах може підірвати підтримку Києва Заходом.