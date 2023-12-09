Канцлер Німеччини закликав Захід посилити допомогу для України: "Ця війна не закінчиться найближчим часом"

Шольц закликав Німеччину бути готовою робити більше, коли інші ослабнуть.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід наполегливіше допомагати Україні, а також передбачив, що ФРН повинна бути готовою робити більше для України, коли допомога інших країн ослабне, пише N-TV.

Зазначається, що Шольц не очікує швидкого завершення війни в Україні.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, — сказав Шольц, — Тому важливо, щоб ми змогли зробити те, що потрібно надовго, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".

Він додав, що Путіну не варто сподіватися на послаблення допомоги Заходу. За словами канцлера, Росія порушила будь-яке розуміння миру та безпеки в Європі".

Німеччина має навіть бути готовою до того, що доведеться робити ще більше, "коли інші слабшають", — сказала канцлер, мабуть, натякаючи на нечітку політичну ситуацію в США перед президентськими виборами наступного року. Тому з німецької сторони повинні бути рішення, "щоб ми змогли це зробити".

Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть", сказав канцлер, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.

Тому з німецького боку мають бути прийняті рішення, "щоб ми були в змозі це зробити", зазначив він.

Шольц також згадав про економічні наслідки російського імперіалізму – для Німеччини, а ще більше для деяких інших країн. "Ми знаємо, що були наслідки, які зачіпають і нас", – сказав канцлер, маючи на увазі високі ціни на енергоносії. Він підкреслив, що уряду, тим не менш, вдалося забезпечити хороше енергопостачання, навіть якщо це, звичайно, було "великим фінансовим викликом".

Допомога Німеччини:

8 грудня Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні. До нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро. Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.Також оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.Нещодавно у одному з пакетів допомоги Німеччина передала Україні снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.