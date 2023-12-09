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Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у “військкоматах” на окупованих територіях

Окупанти продовжують приховану мобілізацію населення на ТОТ.

Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у “військкоматах” на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційна влада на ТОТ погрожує штрафами українцям, які  не стали на облік у “військкоматах”. Таким чином росіяни продовжують приховану мобілізацію населення на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни вже розгорнули мережу “військкоматів” на ТОТ й погрожують штрафом у 30 тис. рублів тим, хто не став туди на облік. Ставати туди мають всі місцеві чоловіки у примусовому порядку", — пишуть у ЦНС. 

Таким чином окупанти проводять і паспортизацію, і мобілізацію населення, адже, щоб стати на облік, потрібно отримати паспорт РФ. 

"Вже при ставанні на облік, ворог проводить приховану мобілізацію й згодом з новобранцями укладають контракт, щоб створити ілюзію добровільного вступу", — додають у нацспротиві.

Прихована мобілізацію на ТОТ:

  • Росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупваних територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”.
  • На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують займатися взяттям чоловіків на "військовий облік" у рамках прихованої мобілізації. 
  • Нещодавно Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб.
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