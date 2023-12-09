Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у “військкоматах” на окупованих територіях

Окупаційна влада на ТОТ погрожує штрафами українцям, які не стали на облік у “військкоматах”. Таким чином росіяни продовжують приховану мобілізацію населення на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни вже розгорнули мережу “військкоматів” на ТОТ й погрожують штрафом у 30 тис. рублів тим, хто не став туди на облік. Ставати туди мають всі місцеві чоловіки у примусовому порядку", — пишуть у ЦНС.
Таким чином окупанти проводять і паспортизацію, і мобілізацію населення, адже, щоб стати на облік, потрібно отримати паспорт РФ.
"Вже при ставанні на облік, ворог проводить приховану мобілізацію й згодом з новобранцями укладають контракт, щоб створити ілюзію добровільного вступу", — додають у нацспротиві.
Прихована мобілізацію на ТОТ:
- Росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупваних територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”.
- На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують займатися взяттям чоловіків на "військовий облік" у рамках прихованої мобілізації.
- Нещодавно Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб.