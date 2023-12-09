Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у “військкоматах” на окупованих територіях

Окупаційна влада на ТОТ погрожує штрафами українцям, які не стали на облік у “військкоматах”. Таким чином росіяни продовжують приховану мобілізацію населення на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни вже розгорнули мережу “військкоматів” на ТОТ й погрожують штрафом у 30 тис. рублів тим, хто не став туди на облік. Ставати туди мають всі місцеві чоловіки у примусовому порядку", — пишуть у ЦНС.

Таким чином окупанти проводять і паспортизацію, і мобілізацію населення, адже, щоб стати на облік, потрібно отримати паспорт РФ.

"Вже при ставанні на облік, ворог проводить приховану мобілізацію й згодом з новобранцями укладають контракт, щоб створити ілюзію добровільного вступу", — додають у нацспротиві.

Прихована мобілізацію на ТОТ: