Обстріл Новогродівки: рятувальники знайшли під заваламии ще одне тіло людини

Під завалами багаповерхівки у Новогродівці Донецької області знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок удару 29 листопада. Про це повідомив в.о. очільника Донецької області Ігор Мороз.
"За 8 грудня стало відомо про ще 1 людину, яка загинула внаслідок удару по Новогродівці 29 листопада. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни 1788 людей", ідеться у повідомленні.
Відомо, що минулої ночі на Донецькому напрямку обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка Мар'їнської громади. 5 разів ворог обстріляв промзону Курахівської громади.
На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і дитсадок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури в Сіверську. Зафіксовано 22 обстріли Лиманської громади.
Обстріл Новогродівки:
- Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. Крім дитини, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих.
- 4 грудня під завалами знайшли тіло 8-річної дитини.
- 6 грудня вдалося ідентифікувати тіло загиблого чоловіка. Пошуки жінки тривали.
- В Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Жалоба тривала від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.