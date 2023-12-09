Обстріл Новогродівки: рятувальники знайшли під заваламии ще одне тіло людини

За добу окупанти завдали ударів по Торецькій, Лисичанській та Сіверській громадах.

Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада

Під завалами багаповерхівки у Новогродівці Донецької області знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок удару 29 листопада. Про це повідомив в.о. очільника Донецької області Ігор Мороз.

"За 8 грудня стало відомо про ще 1 людину, яка загинула внаслідок удару по Новогродівці 29 листопада. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни 1788 людей", ідеться у повідомленні.

Відомо, що минулої ночі на Донецькому напрямку обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка Мар'їнської громади. 5 разів ворог обстріляв промзону Курахівської громади.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і дитсадок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури в Сіверську. Зафіксовано 22 обстріли Лиманської громади.

Обстріл Новогродівки: