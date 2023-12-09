Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріл Новогродівки: рятувальники знайшли під заваламии ще одне тіло людини

За добу окупанти завдали ударів по Торецькій, Лисичанській та Сіверській громадах.

Обстріл Новогродівки: рятувальники знайшли під заваламии ще одне тіло людини
Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада
Фото: Поліція Донеччини

Під завалами багаповерхівки у Новогродівці Донецької області знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок удару 29 листопада. Про це повідомив в.о. очільника Донецької області Ігор Мороз. 

"За 8 грудня стало відомо про ще 1 людину, яка загинула внаслідок удару по Новогродівці 29 листопада. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни 1788 людей", ідеться у повідомленні.

Відомо, що минулої ночі на Донецькому напрямку обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка Мар'їнської громади. 5 разів ворог обстріляв промзону Курахівської громади.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і дитсадок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури в Сіверську. Зафіксовано 22 обстріли Лиманської громади.

Обстріл Новогродівки:

  • Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. Крім дитини, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих. 
  • 4 грудня під завалами знайшли тіло 8-річної дитини.
  • 6 грудня вдалося ідентифікувати тіло загиблого чоловіка. Пошуки жінки тривали.
  • В Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Жалоба тривала від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies