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Удар по Новогродівці: загиблого чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу

Досі тривають пошуки жінки.

Удар по Новогродівці: загиблого чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу
Фото: МВС УКраїни

У Новогродівці, Донецької області, на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок в центрі міста під завалами виявили фрагменти тіла людини. Поліцейським вдалося індентифікувати особу за допомогою ДНК-аналізу. 

Про це повідомляє МВС України.

"Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини", – йдеться у повідомленні.

Криміналістам вдалося ідентифікувати особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше. 

Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та 8-річна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває досі шукають жінку.

Ракетний удар по Новогродці:

  • В Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Жалоба тривала від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня. 
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