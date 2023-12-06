Удар по Новогродівці: загиблого чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу

У Новогродівці, Донецької області, на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок в центрі міста під завалами виявили фрагменти тіла людини. Поліцейським вдалося індентифікувати особу за допомогою ДНК-аналізу.

Про це повідомляє МВС України.

"Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини", – йдеться у повідомленні.

Криміналістам вдалося ідентифікувати особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.

Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та 8-річна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває досі шукають жінку.

Ракетний удар по Новогродці:

Вночі 30 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. Крім дитини, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих.

4 грудня під завалами знайшли тіло 8-річної дитини.