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В Україні не оголошуватимуть загальний карантин через грип та ГРВІ, - Кузін

Можливо, доведеться вдатися до локальних обмежень.

В Україні не оголошуватимуть загальний карантин через грип та ГРВІ, - Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Загальнонаціональний карантин через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ на рівні країни не оголошуватимуть, але, можливо, доведеться вдатися до локальних обмежень.

Про це в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Загальнонаціонального карантину або обмежувальних заходів не передбачається. Тому що ми бачимо, що протікання цього епідсезону є відносно спокійним. Але локальні заходи все ж таки будуть ухвалюватися залежно від регіону, як розвиватиметься ситуація", - зазначив він.

Кузін пояснив, що можуть бути вжиті такі заходи, як продовження зимових канікул у школах, використання масок у транспорті тощо.

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"Якщо епідрівень в області був перевищений, тоді можна було ухвалювати рішення про впровадження локальних протиепідемічних обмежень", - зазначив головни санлікар.

Він також пояснив, що загальнонаціональний карантин може розглядатися у тому випадку, коли у більшості областей перевищено епідемічний поріг по захворюваності. Водночас Кузін нагадав, що Україна юридично скасувала обмеження, які були повʼязані з пандемією коронавірусу.

Наразі, за його словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ фіксується тільки у Чернівецькій області. А на Рівненщині вирішили превентивно застосувати профілактичні заходи і продовжити зимові канікули для дітей.

Кузін також зазначив, що в поточному епідсезоні 2023-2024 рр. на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців, що на 40% більше, ніж роком раніше.  Наразі фіксують приблизно 130-150 тис. захворювань  на тиждень, госпіталізують приблизно 4 тис. осіб.

"Зараз справді пік епідемічного підйому, який триватиме до середини січня наступного року", - додав він.

Нагадаємо, що 30 листопада Кузін говорив, що в трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19. Епідпоріг перевищено у Чернівецькій, Тернопільській та Житомирській областях.

Як відомо, з 1 липня в Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією ковіду. 9 травня Кузін заявив, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.

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