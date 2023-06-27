З 1 липня в Україні завершується дія COVID-карантину, - Шмигаль

За період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, "відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами".

"Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що 9 травня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.

Голова МОЗ Віктор Ляшко говорив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула.