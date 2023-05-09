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COVID-19 продовжує циркулювати, але є зниження за майже всіма показниками, - Кузін

Майже на 25% впали показники летальних випадків.

COVID-19 продовжує циркулювати, але є зниження за майже всіма показниками, - Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"В Україні COVID-19 продовжує циркулювати, але справді спостерігається зниження за майже всіма показниками. Кількість підтверджених випадків перебуває на рівні 6,5 тис. випадків на тиждень, госпіталізованих трохи більше ніж 2 тис.", - сказав він.

При цьому, за словами Кузіна, майже на 25% впали показники летальних випадків: за минулий тиждень було зафіксовано 60 смертей через COVID-19.

Водночас він наголосив, що "чергове збільшення захворюваності очікується восени або взимку, але сподіваємося, що коронавірус буде рахуватися в загальній кількості ГРВІ, які циркулюватимуть в Україні".

Водночас Кузін відзначив зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей: минулого тижня було зафіксовано близько 715 випадків.

Головний санлікар уточнив, що наразі МОЗ здійснює аудит нормативної бази щодо протиепідемічних вимог, після завершення якого відомство зможе "вийти з офіційною позицією щодо дати чи алгоритму скасування карантину".

"Частину норм буде збережено, але вони матимуть рекомендаційний характер", - сказав він.

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Нагадаємо, що перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров заявив, що з початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. громадян України.

Голова МОЗ Віктор Ляшко говорив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Минулого тижня ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула.

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