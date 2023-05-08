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З початку пандемії від коронавірусу померли понад 112 тис. українців

МОЗ розглядає можливість скасувати карантин в Україні.

З початку пандемії від коронавірусу померли понад 112 тис. українців
Фото: EPA/UPG

Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров заявив, що з початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. громадян України.

Про це Дубров заявив в ефірі телемарафону.

"Від початку пандемії понад 112 тис. українців померли саме від COVID-19, і не можна говорити, що ми з п'ятниці маємо забути про коронавірус (у минулу п’ятницю ВООЗ заявила про те, що COVID-19 більше не є глобальною загрозою, – ред.)", – зазначив він.

Дубров нагадав, що карантин, оголошений в Україні для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, триває до 30 червня поточного року.

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Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко говорив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Минулого тижня ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула. Загалом за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом, однак кількість смертей унаслідок COVID-19 може сягати щонайменше 20 млн.

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