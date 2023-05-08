З початку пандемії від коронавірусу померли понад 112 тис. українців

Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров заявив, що з початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. громадян України.

Про це Дубров заявив в ефірі телемарафону.

"Від початку пандемії понад 112 тис. українців померли саме від COVID-19, і не можна говорити, що ми з п'ятниці маємо забути про коронавірус (у минулу п’ятницю ВООЗ заявила про те, що COVID-19 більше не є глобальною загрозою, – ред.)", – зазначив він.

Дубров нагадав, що карантин, оголошений в Україні для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, триває до 30 червня поточного року.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко говорив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Минулого тижня ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула. Загалом за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом, однак кількість смертей унаслідок COVID-19 може сягати щонайменше 20 млн.