МОЗ планує скасувати карантин

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", - уточнив міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня. Тоді зазначалося, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19.