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Гендиректор ВООЗ оголосив про скасування статусу пандемії COVID-19, але закликав держави "не розслаблятися"

Організація повідомила про майже сім мільйонів смертей, але за словами глави ВООЗ кількість жертв у декілька разів вища — не менш ніж 20 мільйонів.

Гендиректор ВООЗ оголосив про скасування статусу пандемії COVID-19, але закликав держави "не розслаблятися"
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус
Фото: Facebook/Tedros Adhanom Ghebreyesus

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Про це він заявив на брифінгу для ЗМІ.

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"Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15-ий раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - сказав Гебреєсус. 

Однак він наголосив, що це рішення не означає кінець загрози хвороби. Так, минулого тижня була інформація про летальні випадки, і це тільки ті дані, як відомі.

За словами глави ВООЗ, вірус змінюється і вбиває людей, також є ризик появи нових штамів, які можуть викликати нові спалахи захворюваності та смертності.

Гебреєсус закликав держави не послаблювати зусилля у боротьбі з хворобою через цю новину, адже це "найгірше, що може зробити зараз будь-яка країна".

ВООЗ повідомила про майже сім мільйонів смертей, але "ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — не менш ніж 20 мільйонів", – додав глава організації.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня. 

Тим часом США із 11 травня скасовують вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для туристів з-за кордону.

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