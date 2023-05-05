Гендиректор ВООЗ оголосив про скасування статусу пандемії COVID-19, але закликав держави "не розслаблятися"

Організація повідомила про майже сім мільйонів смертей, але за словами глави ВООЗ кількість жертв у декілька разів вища — не менш ніж 20 мільйонів.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Про це він заявив на брифінгу для ЗМІ.

"Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15-ий раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - сказав Гебреєсус.

Однак він наголосив, що це рішення не означає кінець загрози хвороби. Так, минулого тижня була інформація про летальні випадки, і це тільки ті дані, як відомі.

За словами глави ВООЗ, вірус змінюється і вбиває людей, також є ризик появи нових штамів, які можуть викликати нові спалахи захворюваності та смертності.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023

Гебреєсус закликав держави не послаблювати зусилля у боротьбі з хворобою через цю новину, адже це "найгірше, що може зробити зараз будь-яка країна".

ВООЗ повідомила про майже сім мільйонів смертей, але "ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — не менш ніж 20 мільйонів", – додав глава організації.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня.

Тим часом США із 11 травня скасовують вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для туристів з-за кордону.