У Польщі буде створений центр виробництва і обслуговування HIMARS, – Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця 2023 року у країні буде створений центр обслуговування і виробництва HIMARS.

Про це повідомляє RMF24.

"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS", – розповів Блащак.

Він додав, що наприкінці цього року в Польщі буде створено "центр HIMARS", який має стати "центром обслуговування і виробництва HIMARS не лише для потреб Польщі, але й для потреб європейських країн", багато з яких зацікавлені в придбанні цієї реактивної артилерійської системи.

Окрім того, наприкінці 2023 року перші пускові установки, замовлені у 2019 році, надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії, яка відповідає за оборону так званого Сувалського коридору.

За словами міністра оборони, переговори про купівлю Польщею 500 додаткових пускових установок, узгоджених Державним департаментом і Конгресом, "в принципі вже ведуться", і він оптимістично налаштований щодо підписання контракту найближчим часом. Більшість пускових установок будуть встановлені на польських вантажівках Jelcz.

"Я, перш за все, задоволений декларацією Lockheed Martin про готовність інвестувати в озброєння в Польщі", – підкреслив він.

Блащак також висловив зацікавленість Польщі в придбанні ракет, що розробляються компанією Lockheed Martin для HIMARS, з дальністю дії більшою, ніж у придбаних ракет ATACMS дальністю 300 км. Очікується, що високоточні ударні ракети (PrSM) матимуть дальність до 500 км.

Міністр також оголосив, що під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у п'ятницю він підпише угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель. Це, за його словами, створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з оборонною промисловістю США.

Раніше повідомлялося, що США планують продати Польщі установки та боєприпаси до Himars на 10 млрд доларів. Пакет включає 18 пускових установок HIMARS, 45 ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 297 км і понад 1 559 ракет із керованою системою залпового вогню (GMLRS).

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. У залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.