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Наступне протистояння Росії із Заходом розгортається в Арктиці, – Bloomberg

РФ залишається членом Арктичної ради.

Наступне протистояння Росії із Заходом розгортається в Арктиці, – Bloomberg
Фото: Thorsten Milse / WWF-Canon

Арктика є міжнародно нейтральною зоною, яка тривалий час була поза геополітикою. Але кліматичні зміни призвели до незвичного рівня активності в цьому регіоні, оскільки зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду може привести до змін, пише Bloomberg.

Управління Арктикою раптово опинилося під питанням через ізоляцію Росії, найбільшої арктичної держави, через її війну проти України. Арктична рада – головний орган співпраці між вісьмома країнами, які мають спільну опіку – перебуває в підвішеному стані. Засідання Ради призупинені з минулого року, і ніхто не впевнений, що станеться після 11 травня, коли Росія має передати головування Норвегії.

Посол Данії в Арктиці Томас Вінклер сказав, що РФ залишається членом ради, тому "в принципі" буде залучена до ухвалення рішень і заходів. Статус-кво Арктики перебуває під загрозою, що може нашкодити науковій співпраці. Все це ускладнюється потеплінням та гонкою за арктичні ресурси. 

Суперечка за межі та більші сувренні права триває між Данією, Канадою і росіянами.

"Країни все ще зможуть вільно подорожувати через те, що залишиться міжнародними водами. Але природні ресурси під цими водами можуть бути величезними і доступними для захоплення. Конкуренція, що розгортається, може мати серйозні наслідки для того, хто контролює ключові ресурси, і для клімату", – йдеться у матеріалі.

Арктика під особливим прицілом політики президента РФ. У березні він підписав документ, з якого прибрали формулювання "конструктивного міжнародного співробітництва". Натомість там є зобовʼязання дати відсіч "недружнім країнам", які хочуть мілітаризувати регіон, та встановити тісніші звʼязки з неарктичними країнами, які "проводять конструктивну політику щодо Росії". Під цим, ймовірно, мається на увазі Китай, який має інтереси в полярному регіоні. 

Сполучені Штати, ще одна арктична держава, залишаються відданими регіону та Раді, йдеться в заяві представника Державного департаменту. Але дії Росії щодо ведення війни проти України "гальмують співпрацю, координацію та взаємодію, які характеризують роботу Арктичної ради". 

Нагадаємо, в лютому цього року Збройні сили Канади заявили, що нещодавно виявили докази намагання Китаю вести спостереженння в Арктиці. Спостережні буї були виявлені та вилучені восени минулого року в рамках операції “Лімпід” місії канадських військових, завданням якої є виявлення загроз безпеці країни через повітряне, наземне та морське стеження. 

Китай сподівається відкрити коротший торговельний шлях до Європи через цей регіон, оскільки крижані покриви тануть через зміну клімату, і отримати доступ до нових ресурсів.

Арктична рада складається із Данії, Канади, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеція, США і росіян. 

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