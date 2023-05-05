Український омбудсмен виступає за створення нової міжнародної організації як альтернативи Міжнародному комітету Червоного Хреста

Це може бути будь-яка організація, створена на базі ООН чи на базі світової організації омбудсменів.

Те, що на даний час тільки Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має мандат на відвідування полонених, спілкування з ними, фіксацію умов утримання, забезпечення їхніх прав, зокрема, права на спілкування з рідними, є проблемою.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Завжди монополія призводить до того, що знижуються результати. Нема результативності і немає, ким замінити... Чи треба щось з цим робити? Звісно. І є пропозиція з української сторони, і ми неодноразово зверталися до наших міжнародних партнерів з ініціативою створення альтернативної організації", - зазначив Лубінець.

Він вважає, що це може бути будь-яка організація, створена на базі ООН чи на базі світової організації омбудсменів.

Лубінець додав, що Україна має непрості стосунки з МКЧХ.

“Я неодноразово їх критикував. Адже виходить таким чином, що роль міжнародних організацій є на папері, але дуже часто ми її не бачимо в житті", - наголосив уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що українська влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в Росії. Але розкривати цю кількість не можна.

Із 2 травня дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.