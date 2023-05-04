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Євросоюз вважає, що Кіпр може активніше заморожувати активи росіян

Згідно з офіційними даними, Кіпр заморозив більше 100 млн євро активів підсанкційних росіян.

Євросоюз вважає, що Кіпр може активніше заморожувати активи росіян
Фото: EPA

Євросоюз працює над запровадженням санкцій проти російських олігархів і фізичних осіб, а також намагається боротись із порушеннями санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі з міністеркою юстиції Кіпру Анною Куккідес-Прокопіу європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс припустив, що Кіпр може активніше працювати в напрямку заморожування активів підсанкційних російських осіб.

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Рейндерс уточнив, що лише у 2020 році Кіпр отримав 96 млрд євро російських інвестицій.

"Це справді викликає занепокоєння, але на даний момент ми перебуваємо на етапі, коли ми просимо отримувати все більше і більше (інформації – ред.) про причини, чому вона така низька, або про те, що, можливо, можна збільшити", – сказав Рейндерс.

Також ЄС хоче з'ясувати, як російські активи виводилися з Кіпру та інших країн-членів ЄС. Для цього делегація директорату ЄС із питань фінансових послуг відвідає Кіпр найближчим часом.

Згідно з офіційними даними, Кіпр заморозив більше 100 млн євро активів підсанкційних росіян.

Раніше повідомлялось, що банківські установи Кіпру розпочали заморожування рахунків фізичних та юридичних осіб, включених до санкційних списків. У країні було закрито 43 тис. підставних компаній та 123 тис. банківських рахунків. Нині лише 2% всіх депозитів належать громадянами Росії.

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