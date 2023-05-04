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Україна стала першою країною - не членом ЄС, яка увійшла до довірчого списку Європейського Союзу

Відтепер українські електронні підписи та печатки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти в державах-членах блоку та підтверджувати їх дійсність.

Україна стала першою країною - не членом ЄС, яка увійшла до довірчого списку Європейського Союзу
umj.com.ua

Українські е-підписи та печатки можуть перевіряти в державах-членах Європейського Союзу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Як наголосили у відомстві, Україна стала першою країною — не членом ЄС, яка увійшла до довірчого списку Європейського Союзу. 

"А це означає, що відтепер українські електронні підписи та печатки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти в державах — членах ЄС та підтверджувати їх дійсність", - додали в міністерстві.

Таким чином українці зможуть підписувати європейські контракти, документи та заяви за допомогою Дія.Підпис-EU. Відповідно, це відкриє нові можливості для українських підприємців і біженців у країнах ЄС.

"Зі свого боку Україна визнала кваліфіковані довірчі послуги ЄС громадяни Євросоюзу зможуть використовувати е-підписи та печатки своїх країн, щоб вести бізнес в Україні", - зазначили в Мінцифри.

Роботи для інтеграції довірчого списку України та ЄС виконали за підтримку проєкту EU4DigitalUA, який фінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше в межах проєкту DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління, Україна отримала в ЄС 17,4 млн євро на розвиток е-послуг.

Торік уряд ухвалив постанову, якою подовжив термін дії електронного підпису в Україні під час воєнного стану.

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