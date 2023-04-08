У мобільному застосунку Дія з'явилася нова гра, в якій можна відчути себе оператором дрона та зробити донат на безпілотники.

Про це у Телеграм повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Запустили нову гру в Дії. Спробуйте себе оператором дрона. Ваше завдання — не дати окупантам втекти з вкраденими пралками та унітазами", - написав Федоров.

За його словами, у грі можна одразу задонатити на Армію дронів. Для появи гри достатньо оновити застосунок.

"Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову", - додав Федоров.

Нагадаємо, що громадяни України придбали вже 500 тис. військових облігацій у Дії.