Внаслідок російського удару по Херсонщині поранення отримали цивільні мешканці

За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника.

Російські окупаційні війська ударили по Зміївці у Бериславській громаді Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі”, - розповів Прокудін.

Він уточнив, що поранених доправили до найближчого медзакладу.

Коли постраждалим нададуть невідкладну медичну допомогу, їх направлять до лікарні у Херсоні.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.