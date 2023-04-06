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Внаслідок російського удару по Херсонщині поранення отримали цивільні мешканці

За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. 

Внаслідок російського удару по Херсонщині поранення отримали цивільні мешканці
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Російські окупаційні війська ударили по Зміївці у Бериславській громаді Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі”, - розповів Прокудін. 

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Він уточнив, що поранених доправили до найближчого медзакладу. 

Коли постраждалим нададуть невідкладну медичну допомогу, їх направлять до лікарні у Херсоні.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.

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