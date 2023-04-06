Росія частково змінила свої плани щодо державного перевороту в Молдові, - Данілов

"Однак ми більш ніж упевнені, що остаточно вони своїх планів не змінять",- зауважив Секретар РНБОУ.

Росія частково змінила свої плани щодо державного перевороту в Молдові.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, ці наміри РФ отримали розголос завдяки українській розвідці.

"Однак ми більш ніж упевнені, що остаточно вони своїх планів не змінять. У Молдові спостерігається така сама загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба “тихої” окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї", - зауважив Данілов.

Секретар РНБОУ зазначив в разі перевороту в Молодові світові "потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно здійснюються на тих чи інших територіях".

"У цих експериментах РФ треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми би зараз не були в ситуації війни", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, в лютому Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання Європейської Ради заявив, що ГУР вдалося перехопити детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові.

Згодом прем'єр-міністр Молдови повідомив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для того, щоб перекинути своїх військових до країни, однак силові органи країни готові до цього.