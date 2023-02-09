​Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові, - Зеленський

Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання Європейської Ради.

За словами Зеленського, він попередив про це президентку Молдови Маю Санду.

"Я поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирався зламати Молдову. Зламати демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею", - розповів глава держави.

Він додав, що одразу ж попередив Санду про плани Кремля, які були схожі на український сценарій.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити, і ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового. Ви бачили інші спроби такої російської диверсійної та дестабілізаційної активності", - зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що РФ має "різний інструментарій". "І це інструментарій не лише проти України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи тих, хто сусідить із Росією. Ми бачили це, зокрема, на Балканах", - сказав Зеленський.

За його словами, світова спільнота знову може це побачити "у будь-який момент у будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там у Москві захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або загарбницький план".

"Чи завжди будемо встигати захищатися? І це моє питання. Нам усім потрібна швидкість в ухваленні рішень і надійність!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно парламент Молдови проголосував за продовження режиму надзвичайної ситуації у країні.

Президентка Мая Санду закликала допомогти Україні перемогти, інакше "кожен із нас буде у небезпеці".