Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther

Минулого літа компанія Rheinmetall представила KF51 Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі.

Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків KF51 Panther. Це найсучасніший німецький танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв'ю Handelsblatt.

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав він.

Паппергер також додав, що Україна зацікавилася новими бойовими машинами піхоти Lynx.

Зазначається, що минулого літа компанія Rheinmetall представила KF51 Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першою країною, яка придбає цей танк.

Поки Rheinmetall має демонстраційну модель KF51 Panther. Але директор компанії зазначає, що постачання можуть бути вже через 15-18 місяців. Танки можуть бути збудовані у Німеччині чи Угорщині.

Для експорту цих танків Україні також необхідно отримати схвалення Німеччини, як це було з Leopard.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дебати партнерів щодо літаків для України мають проходити за зачиненими дверима. Прем’єр Нідерландів вважає, що лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові.

Сьогодні, 9 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Зокрема, він виступив у Європарламенті. Українського президента зустріла очільниця Європарламенту Роберта Мецола. З нагоди прибуття українського президента в залі засідань парламенту встановили прапор України, виступ Зеленського депутати зустріли тривалими оплесками.

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