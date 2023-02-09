“Швидка” з увімкненими звуковими та світловими спецсигналами перевозила немовля, коли у неї врізався позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

Сьогодні, 9 лютого, на вулиці В’ячеслава Чорновола у Києві внаслідок зіткнення “швидкої” та позашляховика постраждали 6 осіб, у тому числі немовля.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю карети швидкої медичної допомоги на вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП та лікарі.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського. Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передали медикам.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Після встановлення всіх обставин, події буде надана правова кваліфікація.

Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Нагадаємо, в кінці січня на Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик, внаслідок чого двоє людей загинули. Водія вантажівки госпіталізували.