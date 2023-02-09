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У Канаді водій міського автобусу в’їхав у дитсадок, убивши двох дітей

Ще шестеро дітей отримали поранення.

У Канаді водій міського автобусу в’їхав у дитсадок, убивши двох дітей
Фото: Ryan Remiorz/The Canadian Press

51-річний чоловік в'їхав на міському автобусі в дитячий садок у канадському місті Лаваль штату Квебек, убивши двох дітей і поранивши ще шістьох.

Про це пише cbc.ca.

Водія затримали на місці події. Йому висунули звинувачення в кількох злочинах, включно з двома вбивствами першого ступеня, замахом на вбивство, нападі при обтяжуючих обставинах і нападі зі застосуванням зброї або нанесенні тілесних ушкоджень.

Інцидент стався у середу близько 8:30 ранку. На кільці біля дитсадка є автобусна зупинка. Сусід, який був свідком аварії, сказав, що він із групою батьків намагався врятувати дітей, затиснутих під автобусом, і зумів приборкати водія, який діяв хаотично.

Представниця поліції Еріка Лендрі повідомила, що одна дитина загинула на місці. Семеро дітей були доставлені в лікарню з травмами, одна померла в лікарні. Одного дорослого також доставили до лікарні у стані шоку.

Госпіталізувано чотирьох постраждалих – усі діти дошкільного віку, два хлопчики і дві дівчинки. Зараз вони одужують і перебувають у стабільному стані. 

Нагадаємо, у місті Реклінгхаузен на заході Німеччини одна дитина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення після того, як їх збив вантажний потяг і протягнув уздовж залізничної колії.

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