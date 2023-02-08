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Зеленський вилетів із Лондона до Парижа, - ЗМІ

У Парижі Зеленський зустрінеться із Макроном та Шольцем.

Зеленський вилетів із Лондона до Парижа, - ЗМІ
Фото: Twitter/Ріші Сунак

Президент України Володимир Зеленський покинув Лондон. Найближчим часом він має приземлитися в аеропорту Орлі в Парижі.

Про це повідомляє The Guardian

Після прибуття до Парижа Володимир Зеленський вирушить до Єлисейського палацу. Він також повечеряє із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Перед тим, як поїхати до Єлисейського палацу, очікується коротка фотосесія на асфальті за участі Зеленського.

Нагадаємо, 8 лютого літак з Президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

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