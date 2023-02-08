У Латвії ліквідували пожежу на заводі з виробництва безпілотників

До лікарні було доставлено двох постраждалих.

У латвійському місті Марупе пожежники змогли загасити пожежу на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів компанії Edge Autonomy.

Про це повідомляє Delfi.

Виклик на пожежу надійшов 7 лютого близько 15:00. До 19:00 пожежники локалізували поширення полумʼя, а 8 лютого тривали роботи з розбирання конструкцій. Загалом у двоповерховому промисловому будинку вигоріло 600 квадратних метрів, також згоріла розташована поруч продукція на площі 20 квадратних метрів.

До лікарні було доставлено двох постраждалих на пожежі, одній людині допомогу надали на місці події.

Як повідомляла представниця Держполіції Мадара Шершньова, наявна наразі інформація не свідчить про підпал, проте для зʼясування точних причин того, що сталося, порушена кримінальна справа. Заступник директора підприємства Яніс Вілманіс визнав, що пожежа завдала значної шкоди.

Edge Autonomy виробляє безпілотні системи, які постачаються майже до 70 країн, у тому числі в Україну. Підприємство було засноване в 2009 році. Його власником є американська компанія Edge Autonomy Holdings.

Нагадаємо, що Латвія за пів року збудувала на кордоні з Білоруссю 36 км паркану. Проект передбачає будівництво огорожі на кордоні завдовжки 173 км. Перша ділянка протяжністю 85,8 км буде завершена до весни цього року, а друга протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року.