Британія розширила список підсанкційних російських компаній та повʼязаних з Путіним осіб

Серед них – люди, що повʼязані зі статками Путіна.

Велика Британія додала до санкційного списку ще 15 російських фізичних осіб та компаній. Серед них шість повʼязані із військовим обладнанням та постачанням безпілотників, йдеться на сайті уряду.

Ще вісім повʼязані з фінансовими мережами, які підтримують багатство і владу серед кремлівських еліт.

До списку потрапили такі компанії:

CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки

– виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки " РТ-Комплект" – виробник запчастин для вертольотів, задіяних для ударів по Україні

– виробник запчастин для вертольотів, задіяних для ударів по Україні "Оборонлогістика" – організатор транспортування російської військової техніки

– організатор транспортування російської військової техніки Універсламаш і "Липецьк" – виробники чи модифікатори гусеничних шасі для ЗРК

– виробники чи модифікатори гусеничних шасі для ЗРК "Топаз" – виробник програмното забезпечення, що займається військовою авіацією

"Ці визначення, поряд із безпрецедентними торговельними заходами, запровадженими Великою Британією та міжнародними партнерами, продовжують підривати російський військовий комплекс – викликаючи дефіцит критично важливих компонентів, які потрібні Росії для підтримки її нападу на Україну, і перешкоджаючи розвитку військового потенціалу на довгі роки", – зазначили в уряді Великої Британії.

Також санкцій вжили проти осіб, які повʼязані із президентом РФ через непрозорі фінансові мережі. Ці кремлівські еліти завдячують путіну своє владою та авторитетом і ведуть нагляж за державними галузями промисловості.

Під санкції потрапила ТОВ "ІТ-сервіс Moscoms". Компанія діє як сполучна ланка для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом причетним до дестабілізації України. Це включає в себе LLCinvest.ru, який пов’язаний з 86 компаніями в мережі Путіна загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів. Домен LLCInvest також використовується організацією, яка володіє Shellest, яхтою, пов’язаною з Путіним, яка регулярно використовується для подорожей до його палацу.

У сьогоднішній пакет також включено 5 осіб, пов’язаних із розкішними резиденціями Путіна, включаючи "палац Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачу президента РФ на березі озера:

Борис Титов – уповноважений Президента з прав підприємництва

Микола Єгоров – донедавна заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії

Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum.

Світлана Кривоногих – акціонер банку "Росія" і "Національної медіа групи", які послідовно пропагують російський напад на Україну.

Віктор Мячин – власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".

Також у списку:

Олексій Репік – голова правління російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна.

Євген Школов, колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергетичної системи".

Павло Титов – президент асоціації "Деловая Россия", яка представляє інтереси підприємців

Від початку повномасштабного нападу Росії Британія вжила санкцій проти 1300 осіб і компаній.