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Кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб

Ця цифра прогнозовано зросте.

Кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб
Фото: ЕРА/UPG

За останніми даними кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб.

Про це пише The Guardian.

Підтверджено, що в Туреччині загинуло 5894 людини, а в Сирії – 1932, що становить 7826 загиблих. 

Є побоювання, що кількість жертв зросте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло загинути до 20 000 осіб.

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії. Менш ніж за 12 годин зафіксували ще один сильний струс земної кори. 

В Туреччині запроваджено 3-місячний режим надзвичайного стану в 10 провінціях, які постраждали від стихійного лиха.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, – живі.

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