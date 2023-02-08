За останніми даними кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб.
Про це пише The Guardian.
Підтверджено, що в Туреччині загинуло 5894 людини, а в Сирії – 1932, що становить 7826 загиблих.
Є побоювання, що кількість жертв зросте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло загинути до 20 000 осіб.
The worst disaster in almost a century has impacted 13.5 million people in an area covering roughly 450 km. Resources are stretched thin. Latest death toll exceeds 5,400 people.— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) February 7, 2023
Below footage is from Hatay, among the hardest-hit provinces. pic.twitter.com/RJJvlWDE2l
Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії. Менш ніж за 12 годин зафіксували ще один сильний струс земної кори.
В Туреччині запроваджено 3-місячний режим надзвичайного стану в 10 провінціях, які постраждали від стихійного лиха.
Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, – живі.