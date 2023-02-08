За останніми даними кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7800 осіб.

Про це пише The Guardian.

Підтверджено, що в Туреччині загинуло 5894 людини, а в Сирії – 1932, що становить 7826 загиблих.

Є побоювання, що кількість жертв зросте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло загинути до 20 000 осіб.

The worst disaster in almost a century has impacted 13.5 million people in an area covering roughly 450 km. Resources are stretched thin. Latest death toll exceeds 5,400 people.



Below footage is from Hatay, among the hardest-hit provinces. pic.twitter.com/RJJvlWDE2l — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) February 7, 2023

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії. Менш ніж за 12 годин зафіксували ще один сильний струс земної кори.

В Туреччині запроваджено 3-місячний режим надзвичайного стану в 10 провінціях, які постраждали від стихійного лиха.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, – живі.