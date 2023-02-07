Конфісковані у п'яних латвійських водіїв машини можуть передати Україні

Минулого року в тиждень у Литві виявляли 70-80 п’яних за кермом.

Міністр фінансів Латвії Арвілл Ашераденс пропонує внести поправки до законів, які дозволять безоплатно жертвувати Україні конфісковані у п'яних водіїв у Латвії автомобілі.

Про це повідомляє Delfi.

Наразі вилучені у п'яних водіїв автомобілі продаються Службою державних доходів на аукціонах.

Придбати автомобілі можуть як юридичні, так і фізичні особи. Втім, покупець має можливість оцінити машину лише зовні, детальна діагностика або тест-драйв не передбачені.

Минулого року в тиждень у Литві виявляли 70-80 п’яних за кермом, а в перші п'ять тижнів цього року – 53 випадки та менше.

Як раніше повідомлялось, Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.