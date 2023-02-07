Техніка більше не входить до складу Збройних сил цієї держави.

Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5, повідомляє DR Nyheder.

Техніку мають очистити від пилу, підготувати і відправити в нашу державу. Ці танки - старішого виробництва, вони більше не входять до складу Збройних сил Данії. Їх продали у 2010 році німецькій компанії FFG, але техніка і досі перебуває в Данії.

Очікується, що постачання перших танків відбудеться упродовж декількох місяців.

Данія у співпраці з іншими країнами стоїть за великим постачанням Leopard-ів Україні. Це дозволить передати нашій державі значну кількість старих німецьких танків.

Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1. Тим часом до Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2 для нашої держави.